Plus d'infos sur le spectacle Tout Moliere... Ou Presque ! à Paris

LES NOMADESQUES (L.2.1053729) et JEAN CLAUDE AUCLAIR PRESENTENT ces spectacles

TOUT MOLIERE... OU PRESQUE !Les Nomadesques et Jean-Claude Auclair présententTout Molière... ou presque !D'après Molière, Adaptation : Vincent Caire Un spectacle de la Compagnie Les Nomadesques à partir de 8 ans. 3 comédiens décident de relever un impossible défi : monter tout Molière... en moins d'une heure ! De Tartuffe au Médecin malgré lui, en passant par Les fourberies de Scapin, L'avare ou Le bourgeois Gentilhomme, on assiste à un florilège des meilleures scènes de Molière, orchestré par une équipe de bras cassés, investis d'une mission au service de laquelle ils mettront toute leur énergie !Une manière ludique et joyeuse de faire découvrir aux plus jeunes le plus célèbre auteur de l'histoire du théâtre. Après « Le mariage de Figaro », « Le loup est revenu ! » et « Le chat botté » qui triomphent depuis plus de 5 ans à Paris, venez découvrir la nouvelle création des Nomadesques.Un spectacle aussi fou et burlesque que les précédents, qui ravira toute la famille, des plus petits aux plus grands. TOUTE PERSONNE DEVRA ETRE MUNIE D'UN BILLET POUR ACCEDER A LA SALLE Personnes à mobilité réduite : 01.40.20.40.25