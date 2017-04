Plus d'infos sur le spectacle Tom Le Magicien à Paris

Tom vous fait découvrir comment il est devenu magicien. Il vous transporte dans le grenier où tout a commencé... Une histoire drôle et émouvante, ponctuée de numéros de magie : apparitions, disparitions, transformations, lévitations saupoudrées de musiques, de chansons et d'un ballet d'ombres chinoises... de et avec : Thierry Batteux