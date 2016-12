Plus d'infos sur le spectacle Robinson Crusoe, La Veritable Histoire De Mon Pere à Paris

Spectacle à partir de 5 ans.

Voilà une drôle de relecture du célèbre mythe de Robinson Crusoé. Robinson est un papa naufragé qui a tout oublié. Vendredi l'enfant sauvage, c'est son fils : un enfant différent dont le petit monde est en crise. Ensemble, sur cette île de tous les possibles, ils vont vivre des aventures extraordinaires. Chacun ici pourra découvrir l'univers de l'autre. L'enfant deviendra-t-il alors un Homme civilisé ? Ou peut-être que c'est le père qui saura un jour retrouver son âme d'enfant. Eliott est un enfant différent, « dans son monde » disait sa maman. Il parle un langage bien à lui. Mais son père ne le comprend pas. Son père, c'est le roi des cadres, monsieur carré-carré, et il n'entend pas le monde de cette oreille-là. Depuis le décès de sa mère, Eliott et son père n'arrivent plus à communiquer. Alors Eliott préfère lire et jouer. Son histoire préférée ? Robinson Crusoé. Eliott aime laisser son imagination le faire voyager dans les livres. Mais attention aux rêves... Un jour, après une violente dispute avec son père, Eliott le voit emporté au large du monde par une terrible tempête. Lorsqu'Eliott se réveille, les murs de sa chambre ont disparu, son lit n'est plus qu'une épave et son coffre à jouet est là, éventré sur le sable chaud... Transportés par l'imagination de l'enfant sur l'île déserte de Robinson, Eliott et son père vont vivre des aventures hors du commun, pleines d'espoir, d'humour et de tendresse. Grâce à la magie du jeu, ils vont réapprendre à se parler pour rafistoler le lien précieux qui les unit.A savoir :Spectacle familial, à partir de 5 ans

