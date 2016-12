Plus d'infos sur le spectacle Petit Ours Brun à Paris

Petit Ours Brun, vous connaissez ?Venez en famille revivre avec lui toutes les émotions de l'enfance ! Celui qui a bercé tant de générations, arrive pour la première fois sur scène ! Il sera au coeur d'un très beau spectacle musical entièrement chanté en live, qui nous parle de la fraîcheur de l'enfance et du désir de grandir. Adapté de la création de Pomme d'Api et des illustrations originales de Danièle Bour, mis en scène par Ned Grujic, mis en musique par Félix Le Bars, écrit par Marie Aubinais et Marie-Agnès Gaudrat, ce spectacle donnera vie à Petit Ours Brun et sa famille par la magie des costumes d'Anne Bothuon.