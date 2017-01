Plus d'infos sur le spectacle Mary Candie's à Paris

SPECTACLES CHRISTOPHE PELLIER (L.2-1055639) PRESENTE CE SPECTACLE

MARY CANDIE'S Pour la 1ère fois à Paris, Découvrez Le Spectacle Musical Parfumé Imaginez ... Un spectacle où danseurs, comédiens et personnages imaginaires évoluent dans de splendides décors fluorescents. De nombreux effets spéciaux vous plongent dans un dessin animé en 3 Dimensions. L'ensemble mis en scène par un étonnant procédé de diffusion d'odeurs Venez vivre une expérience unique jamais vue dans un spectacle familial ! Mary Candie's est une fillette intrépide douée d'une curiosité sans limites. Elle vient tout juste d'emménager avec sa famille dans un immense manoir. Un soir, un vieux grimoire qui parle apparaît dans sa chambre et lui révèle l'incroyable secret de cette maison : Un sorcier maléfique jeta un mauvais sort sur cette ancienne confiserie. Mary Candie's et son frère Anton n'auront qu'une nuit pour remplir leur mission : faire revivre la confiserie en réunissant 3 clés d'or dissimulées dans le manoir et ses alentours. Ils devront déployer des trésors de bravoure, d'imagination et de ténacité pour déjouer les pièges du terrible sorcier. Cette aventure va les transporter dans des lieux fantastiques peuplés de personnages attachants. Durée du spectacle : 1h10 Spectacle à partir de 4 ans Mise en scène : Christophe Pellier Personnes à mobilité réduite : 01.40.20.40.25