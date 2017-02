Plus d'infos sur le spectacle Le Loup Est Revenu ! à Paris

Spectacle à partir de 3 ans.

LES NOMADESQUES (2-1053729) et JEAN-CLAUDE AUCLAIR Présentent ces spectacles.

Ce soir-là, Monsieur Lapin et ses amis ont peur d'aller se coucher car ils viennent d'apprendre une nouvelle terrifiante : le Loup est revenu !Il est vivement conseillé de ne pas sortir et de fermer sa porte à clef !Tous les personnages des contes les plus célèbres (les Trois Petits Cochons, le Petit Chaperon Rouge, Pierre ainsi que Madame Chèvre et ses chevreaux) viennent tour à tour se réfugier chez Monsieur Lapin. Mais tout à coup, « toc toc toc », on frappe à la porte ! Qui est-ce ?... La presse est unanime :Figaroscope: « A voir absolument »Pariscope: « une comédie déjantée à découvrir absolument »Télépoche: « courrez-vite le voir (...) Un bonheur pour les sens de 3 à 77ans »Télérama: « un spectacle pour jouer avec la peur »Elle: « Incontournable »La Provence: « Une adaptation pleine de rebondissements et de clins d'oeil façon cartoon »Point de vue: « Les enfants prennent un plaisir fou »Version fémina: « Une adaptation fidèle, pleine de rebondissements et d'humour »PMR : 01 40 20 40 25

Site web : http://www.alhambra-paris.com/spectacleleloupestrevenu-lo920.html

Infos réservation :

