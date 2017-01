Plus d'infos sur le spectacle Le Chat Botte à Paris

LES NOMADESQUES (2-1053729) PRESENTENT ces spectacles.

À la mort de son père, Lulu la misère reçoit pour seul héritage un chat, armé d'une paire de bottes et d'un esprit malicieux... l'aventure commence!Le Chat Botté, le célèbre conte de Perrault revisité par les créateurs de "Le Loup est revenu" est maintenant à l'affiche de l'Alhambra. Si la trame de l'histoire reste la même, les personnages sont malicieusement réinventés. Costumes hauts en couleurs, dialogues cocasses et percutants, situations délirantes et décors inventifs, font revivre une histoire bien connue dans un esprit joyeusement burlesque.Accès PMR : 01 40 20 40 25