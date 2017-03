Plus d'infos sur le spectacle Chat Rock Show à Paris

Un spectacle de Caroline Duffau, avec Magali Rosenzweig, Yohan Progler et Hervé Pouliquen. Avec les voix de Rachida Brakni et Eric Cantona. Décors : Vincent Butori, Peintures : Jeanne Pezeau, Design sonore : Jean Fran?ois Thomelin.

Durée 1h10, à partir de : L'âge, l'âge... Il n'y a pas d'âge pour apprendre le rock ! Mais puisque vous insistez, alors disons que c'est pour tous les chatons à partir de 6 ans...

A la Saint Félix, tout le monde danse. Problème : Chatoune's n'a pas le rythme dans le poil !

Ni une ni deux, Kitcat et Chamalo, entourés de tous leurs instruments l'entrainent dans l'histoire du rock et le rythme commence à lui chatouiller le bout des coussinets... De la chanson de Baloo au Cure en passant par le King, les Beatles, les Rolling Stones et Téléphone, Chatoune's va découvrir en live la petite histoire du rock !

Les enfants découvrent, les parents se souviennent, pour tout le monde c'est le Chat Rock Show !

Durée 1h20, à partir de 5 ans et plus...

Queen, Elvis Presley, les Stones et les Beatles, bien sûr, mais aussi Téléphone et La Mano Negra...Entrecoupés de sympathiques moments de comédie, les tubes s'enchainent et sonnent bien dans le Chat Rock Show.

Chat Rock Show est un spectacle inter-générationnel, plein d'humour, très rythmé, avec des musiciens live, ce qui ne gâche rien. /LA VOIX DES PARENTS. Nov.Déc 2016.

Un moment tonique et charmant, pour les chatons à partir de 6 ans. Miiaaaou! / Femme Actuelle

Réservez vos places de theatre pour : CHAT ROCK SHOW - PALAIS DES GLACES

Le prix des places est compris entre : 12.00 et 29.30 ?

Date : dimanche 8 janvier 2017 au dimanche 2 avril 2017

Vous disposez par ailleurs du service e-ticket pour imprimer vos billets à domicile dès la fin de commande pour CHAT ROCK SHOW ainsi que du plan de salle interactif pour choisir vos places dans le lieu : PALAIS DES GLACES.