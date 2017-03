Plus d'infos sur le festival Les Femmes s'en Mêlent Paris 2017

Le festival Les Femmes S'en Mêlent célèbre la scène féminine indépendante .Porté avec passion et curiosité, reconnu pour son éclectisme et son exigence, le festival met en avant des artistes innovantes, téméraires, affranchies et profondément singulières. Prenant appui sur une scène féminine de plus en plus riche et variée, il s'est développé au fil des années pour devenir un rendez-vous européen incontournable. Tirant partie de sa renommée il accueille de nombreuses artistes internationales et fait la part belle à la découverte et à l’émergence de nouveaux talents.

Les Femmes S'en Mêlent est un festival militant, solidaire, défricheur et indispensable.

En 2017 le festival fêtera ses 20 ans, du 27 au 31 mars à Paris et en tournée du 23 mars au 8 avril.

Site web : http://www.lfsm.net