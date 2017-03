Plus d'infos sur le festival Hip Hop Dance Week - Juste Debout 2017 à Paris

Une semaine dédiée à l'univers de la scène Hip Hop et aux soirées thématiques. Du mercredi au dimanche, le public pourra profiter de soirées ambiancées, avec des shows sur-mesure, des Djs de renoms de la scène internationale Hip Hop. Au programme : Soirées Funkstyle, Afro, House, Waacking, et bien d'autres encore. Nous inviterons des milliers de passionnés à participer à une expérience unique autour du Hip Hop. Les soirées commenceront à partir de 23h30, dans des lieux emblématiques de la capitale. Le Djoon, La machine du moulin, Zingaro et Le Cabaret Sauvage.