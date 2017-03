Festival Concordan(s)e 2017

Plus d'infos sur le Festival Concordan(s)e à Paris

Festival CONCORDAN(S)E - Rencontre inédite entre un chorégraphe et un écrivain

Concordan(s)e passe une commande à un chorégraphe et à un écrivain qui ne se connaissent pas au préalable. Le chorégraphe et l'écrivain interprètent ensuite face au public une chorégraphie et un texte inédits.

Site web : http://www.concordanse.com/