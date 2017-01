Plus d'infos sur l'exposition Visite Palais Garnier à Paris

VISITES DU PALAIS GARNIER :(ATTENTION, VOIR CI-DESSOUS LES RESTRICTIONS D'ACCES POUVANT INTERVENIR CERTAINS JOURS)*Visites Le grand escalier, les foyers, la salle de spectacle*, le musée et l'espace d'exposition temporaire se visitent librement.* pour des raisons artistiques ou techniques, la salle de spectacle n'est pas toujours visible.HorairesTous les jours* Entre le 01/08/16 et le 06/09/16 de 10h à 18h (accès jusqu'à 17h30Entre le 07/09/16 et le 31/01/17 de 10h à 17h (accès jusqu'à 16h30Le billet ne peut être ni repris ni remboursé ni échangé."Le Palais Garnier, temple de l'opéra et de la danse, vous séduira par la richesse de son architecture et le foisonnement de sa décoration intérieure. Construit par Charles Garnier à la fin du XIXe siècle, le Palais Garnier est un chef d'oeuvre architectural connu dans le monde entier. "Le billet est à 6€ pour les étudiants et les jeunes de 10 à 25 ans, billet vendu uniquement sur place.Gratuit pour les moins de 10 ans