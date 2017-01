Plus d'infos sur l'exposition Hans-Peter Feldmann à Paris

Du 14 octobre 2016 au 21 janvier 2017, la Galerie des Galeries invite Hans-Peter Feldmann, artiste allemand parmi les plus influents de sa génération. Né en 1941 à Düsseldorf, Hans-Peter Feldmann explore les arcanes de la vie quotidienne en collectant des images et objets hétéroclites qu'il présente notamment par séries.

L'exposition que lui consacre la Galerie des Galeries permet de revenir sur un ensemble d'oeuvres emblématiques de son travail. Si son travail est considéré comme conceptuel, l'oeuvre d'Hans-Peter Feldmann demeure extrêmement personnelle et sensible. Depuis presque 50 ans, Hans-Peter Feldmann canalise ses émotions dans ses oeuvres. Il se fait du bien, et il nous en fait aussi. Joueur, sentimental, voyeur, Hans-Peter Feldmann déshabille notre quotidien. Au fil des séries, il nous parle avec ses images de la vie, des émotions, ou encore des manques et nous donne à voir la poésie de l'ordinaire. « Je ne m'intéresse pas aux moments forts de l'existence. Il n'y a que cinq minutes par jour qui soient intéressantes. Je m'attache à montrer le reste, la vie normale. » Auteur d'une oeuvre prolifique où le livre prend une place prépondérante, Hans-Peter Feldmann accumule, collectionne, archive, dresse des inventaires. Images et objets sont détournés, comme lorsqu'il découpe dans une photographie les têtes des protagonistes, redessine l'ombre d'une théière ou ajoute un nez rouge de clown sur un portrait du XVIIIe siècle.

Hans-Peter Feldmann a présenté son travail dans les plus importants musées du monde, notamment à la Serpentine Gallery à Londres (2012), au musée Solomon R. Guggenheim de New York (2011), au Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía à Madrid (2010), ou au centre d'art contemporain Arnolfini à Bristol (2007). Ses oeuvres figurent dans de prestigieuses collections privées et publiques, dont la Tate Modern à Londres, le MACBA à Barcelone (Barcelona Museum of Contemporary Art) et le Centre Pompidou à Paris.

