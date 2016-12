Plus d'infos sur l'exposition Musée Gustave Moreau à Paris

Lundi au jeudi : 10h-12h45 & 14h-17h15 Vendredi au dimanche : 10h-17h15 Fermé le mardi, 1/01, 1/05 et 25/12 Valable jusqu'au 31 décembre 2016.

Gratuité pour les moins de 18 ans, pour les moins de 26 ans ressortissants de l'union européenne, pour les enseignants en activité, pour les chômeurs, pour les personnes handicapées civils (carte de COTOREP), pour les étudiants en histoire de l'art, en école du patrimoine, architecture, école de cinéma, audiovisuel, stylisme, arts graphiques, pour les membres de la maison des artistes, de l'ICOM, les amis du musée Gustave Moreau, les porteurs d'une carte Museum Pass.Gratuité pour tous les 1ers dimanche du mois.Musée Gustave MoreauInstallé dans la maison familiale du peintre, le musée fut entièrement aménagé par Gustave Moreau (1826-1898). Les appartements du premier étage se présentent comme un petit musée sentimental où sont accrochés portraits de famille et oeuvres offertes pas ses amis Théodore Chassériau ou Edgar Degas. Les deuxième et troisième étages sont occupés par d'immenses ateliers présentant plusieurs centaines de peintures et aquarelles. Plus de quatre mille dessins sortent de la muraille et donnent un large aperçu des techniques et des sujets de celui qui fut le maître incontesté du Symbolisme français. Maison-atelier unique à Paris, le musée national Gustave Moreau a su conserver toute la magie de son atmosphère originelle.