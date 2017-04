Plus d'infos sur l'exposition Cine-Concert Georges Melies à Paris

Musée Grévin - Ciné-Concert Georges Melies + visite nocturne du musée

Les 8 et 15 avril 2017 à 20h30

Billet daté.

Profitez d'une soirée exclusive avec le Ciné-Concert dédié à Georges Méliès et une visite nocturne du Musée Grévin.

Dans le somptueux théâtre du Musée Grévin, retrouvez un programme exclusif des films de Georges Méliès accompagné au piano par Lawrence Leherissey, sur les boniments de Marie-Hélène Méliès-Leherissey, tous deux descendants de G. Méliès.

Il vous sera expliqué comment ont été réalisés les films de leur illustre aïeul.

Des images retrouvées, restaurées, conservées et montées, grâce à l'Association Cinémathèque Méliès.

Georges Méliès est l'une des figures les plus étonnantes de l'histoire du cinéma. Entre 1896 et 1913, il a réalisé 520 films dont il est le producteur, le distributeur et dans lesquels il joue.

Premier à utiliser la caméra pour raconter une histoire, il y invente toutes sortes de trucages qui sont encore la base des effets spéciaux modernes.

Dans la limite des places disponibles.

Durée de la soirée : 1h de spectacle + 1 h de visite.

Le prix des places est compris entre : 22.00 et 27.00 ?

Date : samedi 8 avril 2017 au samedi 15 avril 2017

