Plus d'infos sur l'exposition Pass Sesame Duo à Paris

Billet à échanger aux comptoirs Sésame Grand Palais- Hall Champs-Elysées ou Clémenceau.Tous les jours, sauf mardi, 01/05 & 25/12, de 10h à 18h. Abonnement coupe-file illimité

Abonnement Liberté, plus besoin de billet, votre pass vous offre un accès coupe-file et illimité aux expositions de la saison du Grand Palais !Le Pass Sésame Duo permet à son titulaire d'inviter chaque jour la personne de son choix. Les avantages• accès illimité et coupe-file• 5 ou 10% de réduction sur les produits de la librairie (hors produits en promotion)• tarif préférentiel sur les visites guidées• tarif préférentiel sur les audioguides• 10% de réduction sur les consommations dans les espaces de restauration (hors formule repas) Expositions accessibles avec le Pass Sésame :Hergé du 28 septembre 2016 au 15 janvier 2017Le Mexique des Renaissances du 05 octobre 2017 au 23 janvier 2017De Palmyre à ... du 14 décembre 2016 au 9 janvier 2017Almagul Menlibayeva du 17 décembre 2016 au 2 janvier 2017Jardins du 13 mars au 24 juillet 2017Rodin. L'exposition du Centenaire du 22 mars au 31 juillet 2017Royale Extravagance du 29 mars au 5 juin 2017