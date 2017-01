Plus d'infos sur l'exposition Oscar Wilde, L'impertinent Absolu à Paris

Ouvert tous les jours, sauf lundi, de 10h à 18h, et jusqu'à 21h le vendredi. Entrée valable 1 heure, temps de visite libre.

Fermé le lundi et les jours fériés: 25 décembre et 1er janvier.Entrée valable une heure, temps de visite libre.Gratuit pour les moins de 18 ans, les chômeurs et les personnes bénéficiaires des minimas sociaux.Tarifs réduits :Jeunes : de 18 à 26 ansFamille : Paris Pass Famille et carte famille nombreuseEnseignant ou Education (enseignants et documentalistes en activité dans les établissements scolaires)Seniors titulaires de la carte "Navigo-Améthyste-Emeraude" ; seuls les Seniors titulaires de cette carte bénéficient du tarif réduit. En application du Plan Vigipirate niveau « alerte attentat », l'accès au musée et au vestiaire est interdit à tout type de valises, ainsi qu'aux sacs de voyage ou sacs à dos de grands formats (type randonnées). Sont acceptés au vestiaire, uniquement les petits sacs de voyage ou les sacs à dos de taille inférieure au format A3. Le service de Sûreté du musée peut être amené à prendre, sans information préalable, toute disposition qu'il jugera utile.Oscar Wilde, l'impertinent absolu.Du 28 septembre 2016 au 15 janvier 2017Pour cette grande première, le Petit Palais retracera la vie et l'oeuvre d'Oscar Wilde à travers un ensemble de plus de 200 pièces rassemblant documents exceptionnels, manuscrits, photographies, dessins, caricatures, effets personnels, et tableaux empruntés en Irlande et en Angleterre, mais aussi aux Etats-Unis, au Canada, en Italie, dans les musées français (musée d'Orsay, BnF...) et dans différentes collections privées. La partie biographique présentera un caractère inédit en réunissant plusieurs portraits jamais vus ensemble jusqu'ici, notamment celui peint par Harper Pennington (UCLA, William Andrews Clark Memorial Library, Los Angeles). De même la présentation dans son ensemble de la série des 27 portraits photographiques par Sarony, réalisés pendant la tournée américaine de Wilde sera une première. Divers portraits de parents, d'amis et de familiers (Constance, Lord Alfred Douglas...) permettront d'évoquer ses relations littéraires, sa vie personnelle, complétés par quelques memorabilia et plusieurs dessins, aquarelles, paysages réalisés par Oscar Wilde lui-même. L'exposition comportera bien sûr des manuscrits des oeuvres les plus importantes. L'accent sera mis notamment sur Salomé publié en français en 1893, dont seront présentées en regard les fameuses illustrations par Beardsley.