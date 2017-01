Plus d'infos sur l'exposition Nos Disques Sont Rayes à Paris

Mardi 31 janvier :Carte blanche au BondylogMercredi 1er février :Jean-Pierre Filiu : Tour de France des arabesJeudi 2 février :L'avocat des lanceurs d'alerte William BourdonSamedi 4 février :Carte blanche à la rumeur magazineJeudi 9 février :Emma la clown / Catherine Dolto : Z'humains conférence anti fin du mondeVendredi 10 février :Psychanalyse de Hénin Beaumont... Laurent Petit fondateur de l'ANPUSamedi 11 février :Christophe Meierhans : Some use for your broken clay potsConception JEAN-DANIEL MAGNIN et JEAN-MICHEL RIBESCONFÉRENCES-PERFORMANCES DE KADER AOUN, LE BONDY BLOG, WILLIAM BOURDON, CATHERINE DOLTO, EMMA LA CLOWN, JEAN-PIERRE FILIU, MEDIAPART, GÉRARD MORDILLAT, LAURENT PETIT, LA RUMEUR MAGAZINE(PROGRAMMATION EN COURS)Un festival de réflexions pour y voir plus clair dans les blocages français, politiques ou sociétaux. Quinze jours pétillants à refaire la planète.En ouverture, une grande soirée Mediapart. Puis Kader Aoun étudie le « millefeuille français », son expérience des couches sociales ; l'avocat William Bourdon prend la défense des lanceurs d'alerte ; Jean-Pierre Filiu propose un « Tour de France des Arabes » ; Emma la Clown et Catherine Dolto présentent une conférence « anti-fin du monde » ; Laurent Petit se fait psychanalyste de villes, dont Hénin-Beaumont ; Gérard Mordillat étrille le FN ; une carte blanche est donnée au Bondy Blog, média emblématique de la banlieue et au groupe hip-hop La Rumeur.Jean-Michel Ribes, directeur des lieux, et Jean-Daniel Magnin, directeur littéraire, qui participe avec le maître à bord à l'aventure du Rond-Point depuis quinze ans, invitent les professionnels des tentations extrémistes, de la finance hystérique, du numérique aveugle, et autres penseurs activistes.La question à reposer : comment fait-on pour reproduire en connaissance de cause les mêmes erreurs qui conduisent inéluctablement à la crise générale ?Rire est vivement conseillé.