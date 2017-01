Plus d'infos sur l'exposition Mexique - Visite Guidée à Paris

Entre post-impressionnisme et cubisme, surréalisme et muralisme, sculptures et dessins, peintures et photographies, un ensemble de chefs d'oeuvre raconte l'histoire de la création mexicaine de la première moitié du XXe siècle. Accompagnés d'un conférencier, découvrez l'art d'un pays fascinant, marqué par les cultures précolombiennes et l'engagement politique.

Visite en français uniquement

Durée : 1h30

Dates :

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi 14h30 et mercredi 19h

Vacances (Toussaint et Noël) : lundi, jeudi, vendredi et samedi 11h, mercredi 14h30 et 19h

Visite + billet d'entrée : plein tarif 22€ - tarif réduit 16€

Offre tarifaire Tribu (billet pour groupe de 4 payants composé de 2 jeunes de 16 à 25 ans) 60€

Visite seule : plein tarif 9€ - tarif réduit 7€

Frais internet : 1€ par billet

Pour les visiteurs bénéficiant d'un tarif réduit, le justificatif de la réduction devra être présenté à l'entrée de l'exposition.

Voir conditions de réduction et de gratuité

http://www.grandpalais.fr/pdf/expos/TR_Mexique.pdf

Billet ni repris ni échangé

Entrée par l'accès coupe-file

Rendez-vous devant l'accueil "groupes" 1/4 d'heure avant la visite

En application du Plan Vigipirate niveau « alerte attentat », l'accès au Grand Palais est interdit à toutes les valises, tous les sacs de voyage et les sacs à dos de taille supérieure au format A3. Le service de Sûreté du Grand Palais peut être amené à prendre, sans information préalable, toute disposition qu'il jugera utile.