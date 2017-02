Plus d'infos sur l'exposition Marie Louise Sorbac à Paris

Lauréate du prix « François Pompon » décerné lors du Salon national des Beaux Arts en 2015, Marie Louise Sorbac dépeint, à travers des matériaux nobles et des lignes pures, sa vision d'un monde animal bienveillant.

L'oeuvre de l'artiste franco-argentine, à la fois moderne et primitive, faite de rondeurs ou de structures, irradie le métal de lumières et d'ombres chaleureuses.

Pour sa première participation au Salon des Artistes Indépendants, elle présente plusieurs bronzes de sa série animalière « Absolues ».

Oscar, Serena, Paloma et Rosa seront exposés sous la Nef du Grand Palais du 15 au 19 février.

Pourquoi des animaux ?

« Parce que la force, la puissance, la liberté et la noblesse exprimée dans chaque animal me touchent profondément. Parce qu'ils suggèrent des formes pures, une vie ordonnée selon des règles immuables, sans manière, ni perte de temps ou de matière pourrait-on dire, une vie à l'achèvement permanent. Et, bien sûr, il faut ne pas trop montrer, surtout pas les détails. Des formes donc, lesquelles renvoient à une ligne, finalement à un tracé simple, le plus discret possible, sans fioriture ni aspérité qui trouve son origine sur le papier, son prolongement et son salut dans cette matière animée et organisée, le bronze. La boucle est bouclée. »

A PROPOS DE L'ARTISTE www.marielouisesorbac.com

Marie Louise Sorbac est née en Argentine, à Buenos-Aires en 1959 d'un père français et d'une mère argentine. Aujourd'hui, elle vit et travaille à Boulogne-Billancourt.

Elle fait ses études au Lycée Franco-Argentin Jean Mermoz et grandit dans une famille de trois générations de collectionneurs et de décorateurs.

L'oeuvre de Marie Louise Sorbac est concrète, structurée, présente et habitée. Elle a exposé son travail dans de nombreuses galeries parisiennes et institutions internationales telles que l'Unesco (Mars 2015) et l'Ambassade d'Argentine (Journées du Patrimoine, 2015). Plus récemment, elle est mise à l'honneur au Septembre Animalier Bruxelles et au Salon d'Automne en 2016.

« Ce que j'aime c'est la beauté essentielle du règne animal, qui, au travers de mon oeuvre, transmet la vigueur et la plénitude d'une nature bienveillante, maternelle, que je fais surgir tel un totem dans le monde de l'art depuis le paradis rêvé de l'enfance. »

