Plus d'infos sur l'exposition L'art De La Paix à Paris

Ouvert tous les jours, sauf lundi, de 10h à 18h, et jusqu'à 21h le vendredi. Entrée valable 1 heure, temps de visite libre.

Fermé le lundi et les jours fériés: 25 décembre et 1er janvier.Entrée valable une heure, temps de visite libre.Gratuit pour les moins de 18 ans, les chômeurs et les personnes bénéficiaires des minimas sociaux.Tarifs réduits :Jeunes : de 18 à 26 ansFamille : Paris Pass Famille et carte famille nombreuseEnseignant ou Education (enseignants et documentalistes en activité dans les établissements scolaires)Seniors titulaires de la carte "Navigo-Améthyste-Emeraude" ; seuls les Seniors titulaires de cette carte bénéficient du tarif réduit. En application du Plan Vigipirate niveau « alerte attentat », l'accès au musée et au vestiaire est interdit à tout type de valises, ainsi qu'aux sacs de voyage ou sacs à dos de grands formats (type randonnées). Sont acceptés au vestiaire, uniquement les petits sacs de voyage ou les sacs à dos de taille inférieure au format A3. Le service de Sûreté du musée peut être amené à prendre, sans information préalable, toute disposition qu'il jugera utile.L'Art de la paix. Secrets et trésors de la diplomatieDu 19 octobre 2016 au 15 janvier 2017Quarante traités et une soixantaine de documents issus des archives diplomatiques choisis parmi les plus emblématiques de l'histoire des relations internationales de la France seront présentés au public pour la première fois. Ces pièces seront accompagnées par des peintures, des sculptures, du mobilier, des objets d'arts précieux et des archives filmées de façon à les replacer dans leur contexte historique, à mieux les comprendre en dévoilant le processus de leur négociation.L'ambition de cette exposition est de susciter la réflexion des visiteurs sur l'idéal de paix porté par la France à travers les siècles et de redécouvrir des éléments déterminants de notre mémoire collective et individuelle.Au total, ce sont près de 200 oeuvres, du Moyen-âge jusqu'à nos jours, qui jalonnent le parcours de l'exposition. La scénographie alterne des moments spectaculaires d'un point de vue visuel et des sections plus historiques.