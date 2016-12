Plus d'infos sur l'exposition L'art De La Paix. Secrets Et Trésors De La Diplomatie à Paris

Quarante traités et une soixantaine de documents issus des archives diplomatiques choisis parmi les plus emblématiques de l'histoire des relations internationales de la France seront présentés au public pour la première fois. Ces pièces seront accompagnées par des peintures, des sculptures, du mobilier, des objets d'arts précieux et des archives filmées de façon à les replacer dans leur contexte historique, à mieux les comprendre en dévoilant le processus de leur négociation.

L'ambition de cette exposition est de susciter la réflexion des visiteurs sur l'idéal de paix porté par la France à travers les siècles et de redécouvrir des éléments déterminants de notre mémoire collective et individuelle.

Au total, ce sont près de 200 oeuvres, du Moyen-âge jusqu'à nos jours, qui jalonnent le parcours de l'exposition. La scénographie alterne des moments spectaculaires d'un point de vue visuel et des sections plus historiques.