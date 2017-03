Plus d'infos sur l'exposition Jardins / Joyaux - Billet Jumele à Paris

Billet jumelé donnant accès aux deux expositions Jardins et Joyaux.

Valable pour les 2 expositions :

- Jardins du 15 mars 2017 au 24 juillet 2017, entrée Champs-Elysées

- Joyaux du 29 mars 2017 au 05 juin 2017, entrée Champs-Elysées, Salon d'Honneur

Dans le cadre de la nuit des musées, ces expositions seront gratuites à partir de 20h le samedi 20 mai. Dernière entrée à minuit.

JARDINS

Du mercredi 15 mars 2017 au lundi 24 juillet 2017

Galeries Nationales du Grand Palais - Entrée Champs-Elysées

Miroir du monde, le jardin rend compte d'une manière de voir la nature, de la mettre en scène et de la penser. Il est marqué par l'empreinte de l'homme, qui en fait, surtout à partir de la Renaissance, une oeuvre d'art totale.

Dans un parcours immersif et poétique, peintures, sculptures, photographies, dessins et installations retracent six siècles de création autour du jardin.

L'exposition, con?ue comme une « promenade jardiniste », réunit les plus grands artistes : Dürer, David, Monet, Cézanne, Picasso, Matisse, Magritte ou encore Wolfang Laib.

Exposition organisée par la Réunion des musées nationaux - Grand Palais

HORAIRES D'OUVERTURE :

- Lundi, jeudi et dimanche de 10h à 20h.

- Nocturne les mercredi, vendredi et samedi de 10h à 22h.

Fermeture hebdomadaire le mardi.

Fermetures anticipées à 18h les 15, 16, 20, 22 et 23 mars.

Fermetures exceptionnelles le 1er mai et le 14 juillet.

JOYAUX

DES GRANDS MOGHOLS AU MAHARAJAS - JOYAUX DE LA COLLECTION AL THANI

Du mercredi 29 mars 2017 au lundi 05 juin 2017

Galeries Nationales du Grand Palais - Entrée Champs-Elysées, Salon d'Honneur

230 pièces extraordinaires, issues de la collection de S.A. le Sheikh Hamad Al-Thani, racontent l'histoire de la joaillerie et des arts précieux en Inde, de la période moghole à nos jours.

L'exposition réunit des pièces historiques inestimables, exceptionnellement présentées en France : diamants, gemmes de renom, objets impériaux des XVIe et XVIIe siècle, puis ornements extravagants que portaient les Maharajas, enfin chefs-d'oeuvre des joaillers modernes, occidentaux ou indiens, inspirés par cette tradition. Ils sont les témoins de cinq siècles d'histoire indienne, marquée par une richesse culturelle et une invention uniques au monde.

Exposition organisée par la Réunion des musées nationaux - Grand Palais avec la collaboration du musée national des arts asiatiques - Guimet.

HORAIRES D'OUVERTURE :

- Lundi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 10h à 20h.

- Nocturne le mercredi de 10h à 22h.

Fermeture hebdomadaire le mardi.

Fermetures exceptionnelles le 1er mai.

