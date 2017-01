Plus d'infos sur l'exposition Hergé - Le Mexique Des Renaissances à Paris

Billet jumelé Hergé / Le Mexique des RenaissancesBillet valable pour les 2 expositionsFonctionnement du billet jumelé :- Hergé : entrée dans la 1/2 heure suivant l'horaire réservé.- Le Mexique des Renaissances : entrée coupe-file au choix entre le 5 octobre et le 23 janvier.Horaires d'ouverture : tous les jours de 10h à 20h, nocturne le mercredi de 10h à 22h ;(dernière entrée 45 minutes avant la fermeture des portes).Fermeture hebdomadaire le mardi, fermeture exceptionnelle le 25 décembre. Fermetures anticipées à 18h les 24 et 31 décembre.Dans le cadre de la Nuit blanche, l'exposition Hergé sera gratuite à partir de 20h le samedi 1er octobre.Réservation obligatoire pour les moins de 16 ans (1€ de frais de gestion)Gratuité (sur justificatif):- Moins de 16 ans (+ 1€)- Handicapés civils (avec un accompagnateur) - Mutilés de guerre (avec un accompagnateur par personne)- Bénéficiaires du RSA, de l'ASS, du minimum vieillesse Pour les visiteurs bénéficiant d'un tarif réduit, le justificatif de la réduction devra être présenté à l'entrée de l'exposition.Hergé 28 septembre 2016 – 15 janvier 2017 Côté Champs-ElyséesOn ne présente plus la carrière de Georges Remi, dit Hergé, auteur belge de bande dessinée principalement connu pour Les Aventures de Tintin. Souvent considéré comme « le père de la bande dessinée européenne », il est l'un des premiers auteurs francophones à reprendre le style américain de la bande dessinée à bulles. Perfectionniste et visionnaire, il crée tour à tour Les Exploits de Quick et Flupke (1930) ou Les Aventures de Jo, Zette et Jocko (1935) et fait évoluer ses personnages en lien avec l'actualité contemporaine. Il est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands artistes contemporains et a vendu presque 250 millions d'albums, traduits dans une centaine de langues.Le Mexique des Renaissances Du 05 octobre 2016 au 23 janvier 2017 Entrée côté ClemenceauDepuis son indépendance conquise face à la monarchie espagnole en 1821, le Mexique n'a cessé d'affirmer sa volonté de changement et son esprit de modernité. C'est en s'appuyant sur la peinture, la sculpture, l'architecture, l'urbanisme, la musique, la littérature, le cinéma et les arts appliqués que le pays forge son identité. Souhaitée par les plus hautes autorités françaises et mexicaines, l'exposition est la plus grande manifestation consacrée à l'art mexicain depuis 1953. Offrant un panorama d'artistes célèbres tels que Diego Rivera, Frida Kahlo ou Rufino Tamayo, le parcours dresse un constat de la bouillonnante créativité artistique du pays tout au long du XXe siècle.En application du Plan Vigipirate niveau « alerte attentat », l'accès au Grand Palais est interdit à toutes les valises, tous les sacs de voyage et les sacs à dos de taille supérieure au format A3. Le service de Sûreté du Grand Palais peut être amené à prendre, sans information préalable, toute disposition qu'il jugera utile.