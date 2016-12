Plus d'infos sur l'Dioramas, exposition personnelle de Laurent Montaron à Paris

Exposition de Laurent Montaron, une proposition de Lorenzo Benedetti.

La Fondation d'entreprise Ricard est heureuse de présenter l'exposition Dioramas de Laurent Montaron (né en 1972).

De nouvelles productions seront présentées à cette occasion, rendant compte de la diversité des modes d'expression de l'artiste. Ces films, photographies, objets et installations évoquent la manière dont nos représentations du temps et de l'espace ont évoluées, en accompagnant l'histoire des technologies.

En faisant référence aux techniques de reproduction et de diffusion de l'image et du son, -lesquelles ont profondément renouvelés les modes de circulation de l'information- son travail interroge la place de l'expérience et de sa transmission aujourd'hui.

Cette exposition conçue comme un dispositif composé de dioramas offre une vision singulière de l'espace de la Fondation d'entreprise Ricard et de la notion d'exposition en général, invitant le spectateur à une réflexion sur l'omniprésence du regard et sur la place laissée à l'expérience.

Biographie :

Le travail de Laurent Montaron a fait l'objet de plusieurs expositions personnelles importantes à l'IAC de Villeurbanne, au Centre National de la Photographie à Paris, au FRAC Champagne-Ardenne, à Mercer Union à Toronto, au Kunstverein de Fribourg, ou au Kunsthaus-Baselland, à Bâle.

Il a également été invité à participer à de nombreuses expositions collectives de premier plan, parmi lesquelles les biennales de Venise et de Sidney.

Il bénéficiera également d'une exposition personnelle à la galerie Triple V du 24 novembre 2016 au 12 janvier 2017.



Vernissage Lundi 14 Novembre : 17h30

Site web : http://www.fondation-entreprise-ricard.com/