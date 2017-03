Plus d'infos sur l'exposition Balade En Mehari Dans Paris Avec Tour In Paris

La balade commencera au départ de la place de la Concorde, et lors de cette balade, les passagers admireront, depuis ce mythique véhicule qu'est la Méhari, les places et monuments ci-après :

- Champs Elysées

- Arc de Triomphe

- Jardin du Trocadéro

- Tour Eiffel et Champs de Mars

- Invalides

- Pont Alexandre III

- Grand Palais

- Petit Palais

- Le Palais de l'Elysée

- L'église de la Madeleine

- Place Vendôme

- Rue de Rivoli - Jardin des Tuileries

Le chauffeur se fera un plaisir de commenter les étapes du parcours, et il sera possible de s'arrêter pour prendre des photos au bas de la Tour Eiffel, à côté du Champs de Mars. Les véhicules sont complètement restaurés et en bon état. Les voitures seront couvertes en cas de pluie, le toit et les bâches seront alors installés. Les côtés étant transparents, les passagers sont protégés de la pluie et du vent, par conséquent ils peuvent admirer Paris.

En hiver, la voiture est complètement couverte et chauffée.

Cette balade dans la plus belle ville du monde sera un souvenir inoubliable pour les passagers, leur famille et leurs amis.