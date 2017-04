Plus d'infos sur l'exposition Arc De Triomphe à Paris

Ouvert de 10h à 22h30 d'octobre à mars, jusqu'à 23h d'avril à sept. Fermeture 01/01, 01/05, 08/05 matin, 14/07 matin, 11/11 et 25/12.

Gratuit pour les moins de 26 ans ressortissants de l'Union Européenne, Moins de 18 ans (en famille et hors groupes scolaires) et POUR TOUS, LE 1ER DIMANCHE DU MOIS DE NOVEMBRE A MARS.Billet valable 1 an à compter de la date d'émission. ACCES COUPE-FILE !Exposition « Soldats Inconnus », du 27 novembre 2014 au 11 novembre 2018.Dans l'écrin de la salle des Palmes de l'Arc de triomphe, le Centre des monuments nationaux et le musée de l'Armée rendent ainsi hommage à 18 « soldats inconnus », offrant un autre regard sur la Grande Guerre. Les photographies d'Antoine Schneck représentent une sélection d'uniformes portés par des soldats de quelques-uns des pays engagés dans ce conflit.Ces uniformes sur fond noir tentent d'incarner les témoins de cette diversité, neuf nationalités sont représentées : les soldats français côtoient les combattants allemands, belges, anglais, italiens, australiens, russes, néo-zélandais ou encore américains.Libéré de tout artifice de présentation, l'uniforme invite le spectateur à imaginer ces « soldats inconnus ». ****************************Napoléon Ier ordonne, en 1806, la construction d'un gigantesque arc de triomphe à la gloire de la Grande Armée et en pose la première pierre. Le maître d'oeuvre est l'architecte Chalgrin, et les hauts-reliefs allégoriques qui ornent les piédestaux sont signés Cortot, Rude et Etex. La vue à partir de la terrasse offre un panorama unique sur les Champs Elysées.Découvrez la nouvelle muséographie : L'Arc de triomphe s'est modernisé ! Installations interactives remplacent désormais les aménagements datant, pour l'essentiel, de la fin des années 30 ! Les grands événements historiques s'animent sur des écrans ludiques et tactiles. L'exposition retrace la construction de l'Arc de triomphe et des arcs du monde, met en scène l'architecture et le décor sculpté. Un film, projeté sous nos pieds en temps réel, nous permet d'imaginer que le sol n'existe plus et que nous survolons, à 31 mètres de hauteur, le parvis et la Flamme du Souvenir. Et puis, ne l'oublions pas, l'Arc de triomphe, c'est aussi un panorama unique sur la Ville lumière ! L'occasion d'y venir ou d'y revenir évidemment ...Edifié sur l'ordre de Napoléon Ier en 1806, l'Arc de triomphe de Paris est un hommage aux victoires impériales et aux victimes des guerres. Ses 50 mètres de hauteur, au centre des 12 avenues de la place de l'Etoile, offre un belvédère merveilleux sur le Paris haussmannien. Deux siècles après la première pierre, une scénographie contemporaine et nouvelle conçue par M.Benayoun et C. Girault, raconte de façon interactive et ludique l'histoire complexe de ce monument national.Niveau 1, l'entresol : La Marseillaise vous accueille, Un regard vertigineux sous l'Arc de triomphe, Les arcs du monde. Niveau 2, la salle de l'attique : La mémoire de la salle de l'Attique, Le décor sculpté à votre portée, Guerre et Paix, Une dualité historique. Niveau 3, la terrasse : Paris se découvre sous vos yeux.A NE PAS MANQUER !!!Visite nocturne toute l'année !