Plus d'infos sur l'exposition Albert Besnard à Paris

Ouvert tous les jours, sauf lundi, de 10h à 18h, et jusqu'à 21h le vendredi. Entrée valable 1 heure, temps de visite libre.

Fermé le lundi et les jours fériés: 25 décembre et 1er janvier.Entrée valable une heure, temps de visite libre.Gratuit pour les moins de 18 ans, les chômeurs et les personnes bénéficiaires des minimas sociaux.Tarifs réduits :Jeunes : de 18 à 26 ansFamille : Paris Pass Famille et carte famille nombreuseEnseignant ou Education (enseignants et documentalistes en activité dans les établissements scolaires)Seniors titulaires de la carte "Navigo-Améthyste-Emeraude" ; seuls les Seniors titulaires de cette carte bénéficient du tarif réduit. En application du Plan Vigipirate niveau « alerte attentat », l'accès au musée et au vestiaire est interdit à tout type de valises, ainsi qu'aux sacs de voyage ou sacs à dos de grands formats (type randonnées). Sont acceptés au vestiaire, uniquement les petits sacs de voyage ou les sacs à dos de taille inférieure au format A3. Le service de Sûreté du musée peut être amené à prendre, sans information préalable, toute disposition qu'il jugera utile.Albert BesnardModernités Belle EpoqueDu 25 octobre 2016 au 29 janvier 2017Le Petit Palais revient sur la gloire d'Albert Besnard, l'un des artistes les plus célébrés en son temps, de la fin du XIXe aux années 30. L'exposition s'attache à montrer combien ce peintre moderne par la hardiesse de son coloris et la richesse de son inspiration mérite d'être redécouvert à travers 200 oeuvres réalisées de Paris jusqu'à Rome, en passant par Londres et les rives du Gange.