Plus d'infos sur l'exposition Albert Besnard Modernités Belle-époque à Paris

Le Petit Palais revient sur la gloire d'Albert Besnard, l'un des artistes les plus célébrés en son temps, de la fin du XIXe aux années 30. L'exposition s'attache à montrer combien ce peintre moderne par la hardiesse de son coloris et la richesse de son inspiration mérite d'être redécouvert à travers 200 oeuvres réalisées de Paris jusqu'à Rome, en passant par Londres et les rives du Gange.