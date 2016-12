Plus d'infos sur l'exposition Les Tresors Du Musee De L'armee à Paris

Les dimanches à 15h00 billet valable un an à partir de la date d 'achat

Revivez l'histoire de l'Hôtel national des Invalides.Découvrez les fascinantes collections du Musée de l'Armée qui demeure l'un des principaux musées d'histoire et d'art militaire au monde.Parcourez ce site chargé d'histoire qui abrite le musée depuis 1905.Vous serez impressionnés par la 3ème collection mondiale d'armes anciennes datant du Moyen-âge à la Renaissance : armures, tournois... Prolongez ensuite ce parcours historique dans la salle des empires pour une découverte de l'épopée napoléonienne grâce aux portraits et objets de l'empereur et terminez cette visite dans l'Eglise du Dôme qui abrite depuis 1861 le monumental tombeau de Napoléon Ier. Vous y découvrirez également les tombeaux de célèbres militaires : Turenne, Foch, Vauban... Ø Informations pratiquesSéances disponibles :Les dimanches à 15h00.Durée de la visite guidée : 1h30 Réservation obligatoire sur www.cultival.fr dans l'espace coffrets cadeaux et billet ou par téléphone au 0826.10.40.42. Ø Tarifs : Tarif adulte : 14.50€Tarif enfant : 9.90€