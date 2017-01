Plus d'infos sur l'exposition Je Suis Un Chef-d'oeuvre Inconnu à Paris

Les adultes qui participent à l'activité doivent être munis d'un titre d'accès au musée.Attention, les tranches d'âge doivent être respectées : de 5 à 10 ans pour cette visite.Se présenter 1/2 heure avant la visiteDurée de la visite : 1h30Je suis un chef-d'oeuvre inconnu (visite théâtralisée) Tout le monde veut me voir, c'est ainsi. Résultat ? Loin de vivre une vie bien rangée dans mon cadre doré, on m'accroche, on me décroche, on me prête, on me fait voyager. A mon âge ! Déjà plus de cent ans que mon auteur m'a créée. Et me voilà perdue, égarée au milieu des visiteurs qui viennent voir mes amis, des célébrités de l'art, eux aussi. Qui suis-je ? À vous de me le dire et de m'aider à retrouver le tableau dont je me suis échappée.