Plus d'infos sur l'exposition Exquise Esquisse à Paris

Les adultes qui participent à l'activité doivent être munis d'un titre d'accès au musée.Attention, les tranches d'âge doivent être respectées : de 8 à 12 ans pour cette visite.Se présenter 1/2 heure avant la visiteDurée de la visite : 1h30 Exquise esquisse (visite dessinée)Ingres, Delacroix, Degas, Cézanne : sous la direction d'une illustratrice, enfants et parents s'initient aux techniques de dessin utilisées par les peintres du XIXème siècle et abordent l'anatomie, le clair-obscur, le dessin préparatoire, le portrait et les couleurs complémentaires.