Plus d'infos sur l'exposition En Attendant La Gloire à Paris

Les adultes accompagnateurs doivent s'acquiter du billet d'entrée au Musée d'Orsay en plus de la visiteAttention, les tranches d'âge doivent être respectées : de 8 à 12 ans pour cette visite.Se présenter 1/2 heure avant la visiteDurée de la visite : 1h30Autour de l'exposition BazilleVisite en famille « En attendant la gloire »Édouard, Claude, Pierre-Auguste, Paul et les autres. Longtemps avant de devenir les artistes les plus célèbres du monde, ils furent de jeunes inconnus, aux origines et aux personnalités diverses, animés du désir de tout changer dans l'art : les impressionnistes. Autour de la figure de Frédéric Bazille, sans doute le héros le plus discret de ce groupe d'amis dont l'aventure artistique commune débute au milieu des années 1860, la visite propose de revenir sur les premières années de leur histoire.