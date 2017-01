Plus d'infos sur l'exposition Billet Jumelé The Color Line + Jacques Chirac à Paris 2016

Ouvert de 11h à 19h les mardi, mercredi, dimanche, jusqu'à 21h les jeudi, vendredi et samedi. Fermé le 25 décembre 2016.



Gratuit : handicapés et leur accompagnateur, chômeurs, bénéficiaires des minima sociaux, mutilés de guerre

Gratuit pour tous le premier dimanche du mois.



Attention : le Plateau des Collections est gratuit pour les moins de 26 ans ressortissants de l'Union Européenne mais pas les expositions temporaires (gratuit moins de 18 ans)

Le billet jumelé donne un droit d'accès à l'ensemble du musée : Plateau des Collections et Expositions Temporaires.



THE COLOR LINE - Les artistes africains-américains et la ségrégation.

Du 4 octobre 2016 au 15 janvier 2017

Galerie Jardin du Musée du Quai Branly

Jacques Chirac ou le dialogue des cultures

Du 21 juin au 9 octobre 2016

Mezzanine Est

L’exposition dresse le portrait culturel de l’ancien Président de la République, qui fut à l’origine du musée du quai Branly. Ou comment les fils d’un destin personnel croisent ceux de l’histoire des civilisations extra-européennes.

Longtemps restées discrètes, les positions culturelles de Jacques Chirac sont les témoins de la révolution qui a conduit l’Europe du XXe siècle à se défaire, peu à peu, de son ethnocentrisme et à considérer les cultures du monde avec plus d’intérêt et de respect. Ce portrait culturel dressé à l’occasion du dixième anniversaire du musée permet de (re)découvrir la passion de l’ancien Président de la République pour l’Asie, et pour le Japon en particulier, ou son intérêt méconnu pour les arts précolombiens, mis à nu lors de l’exposition « Taïno » de 1994 au Petit Palais.

Plus de cinquante dates jalonnent le parcours du visiteur, cinquante repères majeurs rapprochant l’histoire politique et culturelle française, européenne ou mondiale des positions et choix – professionnels et personnels – de l’homme politique français. Et pour illustrer les enjeux propres à chacun de ces événements, deux cents œuvres provenant de collections publiques et privées internationales (peintures, photographies, documents, sculptures…) sont rassemblées, faisant dialoguer l’homme avec son siècle





L’introduction des bagages (valises y compris format « cabine » et sacs de grande contenance) est interdit sur l’ensemble des espaces publics du musée du quai Branly.

Seuls les sacs à mains, pochettes ou sacs ordinateurs contenant des affaires indispensables et/ou nécessaires dans la vie quotidienne seront acceptés dans les espaces publics après un contrôle visuel.

Tout sac ne pouvant être contrôlé visuellement et intégralement en moins de 30 secondes sera interdit.