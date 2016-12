Plus d'infos sur l'exposition Billet Jumelé Orsay - Rodin à Paris

Billet jumelé valable 3 mois. En fonction des jours et horaires d'ouverture des deux musées, sauf le lundi, le 1e mai, le 25 décembre.

LES 2 MUSEES SONT GRATUITS POUR TOUS LE 1ER DIMANCHE DE CHAQUE MOIS.Billet valable 3 mois pour une visite dans les 2 musées à compter de la date d'achat.Les visites peuvent s'effectuer à des dates différentes.Les deux musées sont fermés les lundis, le 1er mai, le 25 décembre et le 1er janvierGratuité: pour les -25 ans ressortissants de l'U.E., enseignants, personnes handicapées et demandeurs d'emploi (prévoir justificatifs).Le billet jumelé Orsay Rodin donne accès dans les trois mois, aux collections permanentes du musée d'Orsay et du musée Rodin (Paris), à leurs expositions temporaires en cours le cas échéant, ainsi qu'au jardin de sculptures du musée Rodin.