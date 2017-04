Plus d'infos sur l'exposition Billet Jumele Orsay - Orangerie à Paris

Billet jumelé valable 3 mois. Gratuit: moins de 26 ans, étudiants en histoire de l'art, enseignants, personnes handicapées et demandeurs d'emploi (prévoir justificatifs).Billet utilisable dans les 3 mois qui suivent l'achat.Pour ses trente ans, le musée d'Orsay ouvre grand ses portes pour un week-end festif, convivial et entièrement gratuit, du vendredi 2 décembre à 19h au dimanche 4 décembre à 18h.LES DEUX MUSEES SONT GRATUITS POUR TOUS LE 1ER DIMANCHE DE CHAQUE MOIS.Ce billet d'entrée jumelé permet une visite des collections permanentes et des expositions temporaires de chacun des deux musées ; il est valable 3 mois à compter de la date d'achat pour une seule visite par musée.Ce billet permet un acccès aux expositions dans la limite des places disponibles Musée d'Orsay :Ouvert tous les jours de la semaine, sauf lundi, de 9h30 à 18h et jusqu'à 21h45 le jeudi. Le musée est ouvert les jours fériés sauf 01/01, 01/05 et 25/12. Musée de l'Orangerie :Ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 18h. Fermé les 01/05 et 25/12. Expositions accessibles avec ce billet, dans la limite des places disponibles: Au musée d'Orsay:Spectaculaire Second Empire, 1852-1870 Du 27 septembre 2016 au 16 janvier 2017Longtemps marqué du sceau décadent et superficiel de la "fête impériale", Le Second Empire fut un temps de prospérité : fastes, euphorie économique, célébrations. Période de crise morale et esthétique aussi, écartelée entre cadres culturels anciens et nouveaux usages, hypertrophie des décors et quête du vrai, oppositions qui déterminent la création française des années 1850 et 1860.Frédéric Bazille (1841-1870). La jeunesse de l'impressionnisme Du 15 novembre 2016 au 5 mars 2017Comment regarder l'oeuvre de Frédéric Bazille, mort au combat en 1870 lors de la guerre franco-prussienne à seulement 28 ans ? Si ses premières toiles sont clairement celles d'un peintre en devenir, influencé par le réalisme ou son ami Monet, l'artiste a néanmoins achevé de nombreux chefs-d'oeuvre, dans lesquels s'affirme progressivement son génie singulier.Au musée de l'Orangerie:La Peinture américaine des années 193012 octobre 2016 - 30 janvier 2017Les années 1930 sont décisives dans l'affirmation d'une scène artistique aux États-Unis, à un moment particulièrement complexe de son histoire où la définition d'un art moderne américain ne peut être univoque. De l'abstraction au réalisme "social" en passant par le régionalisme, les univers esthétiques de peintres tels que Marsden Hartley, Georgia O'Keeffe, ou Edward Hopper cohabitent et se confrontent dans les mêmes foyers de création. ATTENTION ! Aucun retrait des billets n'est possible au musée d'Orsay. Le retrait s'effectue dans les magasins du réseau. Please note! Tickets cannot be collected at the Musée d'Orsay. They must be collected from the authorised outlets. ¡Atención! No se podrá recoger ningún billete de entrada en el museo de Orsay. La recogida se realiza en las tiendas de la red. Attenzione I biglietti non possono essere in alcun caso ritirati al museo d'Orsay ma presso i negozi della rete. Bitte Beachten! Die Eintrittskarten können nicht im Museum abgeholt werden. Sie erhalten sie nur in den Vorverkaufsstellen des Museums.