Plus d'infos sur l'exposition A Pied D'oeuvres : Sculptures Au Sol Du Centre Pompidou à Paris

En 1917, avec Trébuchet, Marcel Duchamp fixe au sol un porte-manteau qui aurait dû être placé au mur : le passage de l'objet sculpté à l'objet trouvé et de la verticale à l'horizontale sont deux révolutions qui marquent profondément l'histoire de la sculpture au XXe siècle.

« À pied d'oeuvre(s) » explore cette « mise à plat » d'une technique essentielle des beaux-arts : au lieu d'une sculpture érigée sur socle, d'une quête de monumentalité, de sujets convenus, la sculpture moderne et contemporaine s'installe au sol. Des objets hybrides et souvent prélevés dans la vie quotidienne coexistent, les matériaux nobles dialoguent avec des matériaux bruts.

Cette sculpture se décline dans « son champ élargi » 1, pour reprendre la formulation de Rosalind Krauss : elle n'a plus d'unité de lieu – elle s'étend au-delà de l'espace clos du musée et envahit le paysage jusqu'à se confondre avec lui. Le corps, enfin, fait irruption dans la sculpture : la performance et la vidéo qui la documente achèvent d'en déconstruire la vision classique. L'ensemble de ces pratiques renverse la notion d'un médium unique.

La Monnaie de Paris et le Centre Pompidou présentent, à l'occasion du 40e anniversaire du Centre Pompidou, ce parcours inédit dans les espaces d'exposition de la Monnaie de Paris.

1 Rosalind Krauss, « Sculpture in the Expanded Field », October, n° 8, Cambridge, MIT Press, 1979, pp. 30-44 ou « La sculpture dans son champ élargi », L'Originalité de l'avant-garde et autres mythes modernistes, trad. J.-P. Criqui, Paris, Macula, 1993, pp. 111-128.