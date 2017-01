Plus d'infos sur l'exposition Fantin-latour, à Fleur De Peau à Paris

Ouverture tous les jours de 10h30 à 19h, nocturne les vendredis jusqu'à 22hOuverture de 10h30 à 18h les 24, 31 décembreFermeture le 25 décembreDernière entrée 45 minutes avant l'heure de fermetureDébut d'évacuation des salles 15mn avant l'heure de fermeture du muséeGratuit pour les moins de 16 ans ; bénéficiaires des minima sociaux : Revenu de Solidarité Active (RSA), Allocation de solidarité spécifique (ASS) et minimum vieillesse (ASPA) ; personnes handicapées civiles et les mutilés de guerre.FANTIN-LATOURÀ FLEUR DE PEAU14 septembre 2016 – 12 février 2017Surtout connu pour ses natures mortes et ses portraits de groupe, Henri Fantin-Latour se révèle être un artiste plus complexe qu'il n'y paraît. Très attaché dès sa jeunesse à la restitution fidèle de la réalité, Fantin explora également une veine plus poétique aux accents symbolistes. L'exposition portera un regard nouveau sur cet artiste singulier, à la croisée du réalisme, de l'impressionnisme et du symbolisme, en mettant notamment en lumière des facettes méconnues de son processus créatif. Exposition présentée au Musée du Luxembourg puis au musée de Grenoble et réalisée par la Réunion des musées nationaux - Grand Palais en collaboration avec le Musée d'OrsayUn seul sac par personne (type sac à main) est autorisé dans l'enceinte du Musée du Luxembourg. Aucun sac, cabas, bagage ou objet encombrant ne sera admis, y compris au vestiaire. Accès au Musée du LuxembourgEn transports en commun :RER : ligne B, arrêt Luxembourg (sortie Jardin du Luxembourg)Métro : ligne 4, arrêt Saint Sulpice ; ligne 10, arrêt MabillonBus : lignes 58, 84, 89, arrêt Luxembourg ; lignes 63, 70, 87, 86, 93, arrêt Saint SulpiceEn voiture :Parking Marché Saint-Germain : accès par la rue Lobineau, Paris 6eParking Place Saint Sulpice, Paris 6eEn Vélib' :Stations n° 6009, 6030, 6017