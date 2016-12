Plus d'infos sur l'exposition Cattelan. Not Afraid Of Love à Paris

Avec All au Guggenheim en 2011, on pensait que « tout » avait été dit. Comme souvent avec Maurizio Cattelan, nous étions sur une fausse piste...



Maurizio Cattelan Untitled



Ce qui devait être le salut final d'une carrière éblouissante, faite d'oeuvres qui ont marqué l'époque, de scandales, de profondeur, de fracas et d'humour, n'était qu'une (ir)révérence de plus.



Cinq ans plus tard, Cattelan revient au travail. Il a choisi la Monnaie de Paris pour son exposition la plus importante en Europe, et la plus importante depuis sa rétrospective New-Yorkaise.



Cette exposition à la Monnaie de Paris, sous le commissariat de Chiara Parisi, est une exposition qui sera profondément « habitée » par Cattelan. Un choix d'oeuvres, dont l'image reste pour toujours accrochée à la rétine, seront exposées dans les salons XVIIIème siècle de la Monnaie de Paris.



Irrévérencieux, génial, facétieux, drôle, grave, provocateur, cynique, potache, Maurizio Cattelan n'est jamais là où on l'attend. Les visages de Cattelan sont autant d'uppercuts qui nous laissent KO.



Et c'est là son paradoxe ultime, sa capacité géniale à transformer une fuite en pirouette sublime : Cattelan n'aura jamais été aussi présent dans une exposition, et pourtant chacune de ses oeuvres hurle son absence.



L'effigie de Cattelan, l'art de la mise en scène, sera le coeur battant de l'exposition à la Monnaie de Paris.



Un début de réponse à son interrogation aussi pince-sans-rire que métaphysique « y-a-t-il une vie avant la mort ? »