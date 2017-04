Plus d'infos sur l'exposition Pantheon à Paris

Ouvert de 10h à 18h d'octobre à mars, jusqu'à 18h30 d'avril à septembre. Fermeture 01/01, 01/05, 25/12

Gratuit pour les moins de 18 ans, pour les moins de 26 ans ressortissants de l'Union Européenne et POUR TOUS, LE 1ER DIMANCHE DU MOIS DE NOVEMBRE A MARS.Billet valable 1 an à compter de la date d'émission. ACCES COUPE-FILE !Attention, si vous choisissez le mode d'obtention retrait magasin, le billet doit être impérativement retiré dans l'un de nos points de retrait et non au monument.Le Temple des Grands Hommes , un panorama unique sur ParisEn créant une architecture religieuse exemplaire, Soufflot répondait au voeu de Louis XV de glorifier dignement la monarchie en la personne de sainte Geneviève, patronne de Paris, à laquelle était dédié l'édifice. En 1791, la Révolution laïcise le monument qui devient Panthéon national.Au XIXe siècle, il reçoit, au gré des régimes successifs, une affectation tantôt religieuse, tantôt patriotique.Depuis 1885, date de la panthéonisation de Victor Hugo, l'édifice est devenu le lieu où reposent les grands hommes de la patrie : Voltaire, Rousseau, Zola, Pierre et Marie Curie...Au sommet de la Montagne Sainte-Geneviève, au coeur du quartier latin, le Panthéon domine tout Paris. D'avril à octobre, l'accès à la colonnade vous permet de découvrir un panorama inattendu.