La Collection Regard fait partie des rares collections privées à Berlin. Depuis 2005, Marc Barbey rassemble des oeuvres allant des débuts de la photographie allemande jusque dans les années 1990. Lieu d'archive et d'expositions à la fois, la Collection Regard se situe sciemment entre le musée et la galerie. Depuis 2011, elle présente le travail de photographes majeurs, quoique assez peu connus, tels que Hein Gorny et Manfred Paul. Sur l'invitation de la Galerie Binome, avec la complicité des Modernistes, mobiliers et céramiques du XXème, l'exposition "Natur und Insdustrie" restitue l'ambiance du salon photographique de la Steinstraße dans la quartier de Mitte à Berlin.

Site web : http://www.galeriebinome.com

En parallèle Goethe Institut de Paris : exposition Vergänglichen / Documenter l'éphémère avec Margret Hoppe, Rainer König, Manfred Paul, Ulrich Wüst 10/11-21/12/16 - vernissage mercredi 9 novembre à partir de 19h Paris Photo (Grand Palais) stand Binome, A11 : jeudi 10 novembre, 17h Signature du livre de Manfred Paul, Nature Morte, 1983-85 (éd. Spector Books) Galerie Binome : samedi 12 novembre, 14h Visite commentée par Marc Barbey, directeur de la Collection Regard Galerie Binome "Un dimanche à la Galerie" : dimanche 27 novembre, 15h-18h "Prendre un café au salon" avec Marc Barbey, directeur de la Collection Regard, discussion sur une scène de la photographie berlinoise.