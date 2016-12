Plus d'infos sur l'exposition Le Musée De L'ima à Paris

Mardi, mercredi, jeudi de 10h à 18h. Nocturne le vendredi de 10h à 21h30, Samedi, dimanche et jours fériés de 10h à 19h.

Mardi, mercredi, jeudi de 10h à 18h. Nocturne le vendredi de 10h à 21h30, Samedi, dimanche et jours fériés de 10h à 19h. L'IMA est fermé au public les lundis. Le Musée est gratuit sur présentation d'un justificatif pour : Les jeunes de -26 ans ressortissants ou résidant dans l'UE, les bénéficiaires du RSA, titulaires Pass Éducation, les enseignants en histoire des arts, histoire de l'art, arts plastiques, arts appliqués, mathématique, en activité, sur présentation d'un justificatif mentionnant la matière enseignée, les artistes plasticiens affiliés à la Maison des Artistes et à l'AIAP.Les premiers éléments de la culture arabe naissent dans la péninsule Arabique, au cours du premier millénaire avant l'ère chrétienne. L'identité arabe, surtout fondée sur la langue, émerge au troisième siècle. L'islam naît quant à lui au septième siècle et se diffuse rapidement au-delà de la péninsule. L'Islam est cette troisième religion à ne reconnaître qu'un dieu unique. Dans cet immense territoire, on parle d'autres langues - comme l'araméen, l'amazighe, le kurde... On pratique aussi des religions plus anciennes comme les religions juive et chrétienne.Autant de facettes de « l'arabité » avec ses territoires, ses peuples, ses langues, ses confessions que nous vous proposons de découvrir : bonne visite !Exposition-dossier (niv.5 ), Du 11 septembre 2015 au 3 janvier 2016: Les fables de Kalila et Dimna. En partenariat avec la BnF. Témoins de ces pérégrinations à travers l'espace et le temps, les oeuvres présentées dans l'exposition confrontent les différentes représentations iconographiques dans une multiplicité de styles et de techniques et en font apparaître la formidable richesse, de leur origine à nos jours.