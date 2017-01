Plus d'infos sur l'exposition Aventuriers Des Mers à Paris

De Sindbad le marin à Marco Polo, puis de Ibn Battûta et Vasco de Gama jusqu'aux Compagnies des Indes orientales, d'extraordinaires récits de voyages ont conté la richesse des échanges maritimes entre les mers de l'Ancien Monde. Cette exposition, qui ouvrira ses portes à l'Institut du monde Arabe en novembre prochain, puis au MuCEM dès le mois de mai 2017, conduira le visiteur au croisement de l'or d'Afrique et de l'argent d'Occident, des diamants de Golconde et des verreries de Venise, des porcelaines, des soieries et des épices venues de Chine et des Moluques.Exposition réalisée en partenariat avec le MUCEM.