Visite Libre : Les Expositions A La Maison Europeenne De La Photographie à Paris

Saison #1 : EXPOSITIONS DE GAO BO, VINCENT PEREZ, LA COLLECTION DE BERNARD PLOSSU, LES DONATIONS RECENTES, JEAN-YVES COUSSEAU.

Du 8 février au 9 avril 2017

L'année 2017 à la Maison Européenne de la Photographie s'ouvre sur une grande rétrospective consacrée à l'artiste chinois Gao Bo, dont le travail aux frontières de l'installation et de la performance n'a de cesse de repousser les limites du medium photographique, questionnant la disparition, la trace et le renouveau possible à travers un processus créatif aux frontières de la destruction.

En parallèle, le comédien et photographe Vincent Perez exposera deux séries de portraits inédites, Les Parisiens, sapeurs d'origine congolaise évoluant dans le quartier Château Rouge à Paris, et Les Russes, visages d'un peuple qui, à chacun de ses voyages, a profondément marqué le photographe.

Bernard Plossu dévoilera pour la première fois au public une partie de sa collection personnelle de photographies, dont il a fait don cette année à la MEP, témoignant des rencontres, des affinités et des goûts d'un artiste collectionneur à la curiosité insatiable.

Enfin, cette première saison sera l'occasion de présenter quelques donations récentes d'oeuvres ayant rejoint la Collection de la MEP, ainsi qu'une exposition du photographe Jean-Yves Cousseau.