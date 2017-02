Plus d'infos sur l'exposition Un Poème S'expose à Paris

Ouvert tous les jours, sauf lundi, de 10h à 18h.

Fermé le lundi et les jours fériés (25 décembre et 1e janvier)Entrée valable une heure, temps de visite libre.Gratuit pour les moins de 18 ans, les chômeurs et les personnes bénéficiaires des minimas sociaux.Tarifs réduits :Jeunes : de 18 à 26 ansFamille : Paris Pass Famille et carte famille nombreuseEnseignant ou Education (enseignants et documentalistes en activité dans les établissements scolaires)Seniors titulaires de la carte "Navigo-Améthyste-Emeraude" ; seuls les Seniors titulaires de cette carte bénéficient du tarif réduit.En application du Plan Vigipirate niveau « alerte attentat », l'accès au musée et au vestiaire est interdit à tout type de valises, ainsi qu'aux sacs de voyage ou sacs à dos de grands formats (type randonnées). Sont acceptés au vestiaire, uniquement les petits sacs de voyage ou les sacs à dos de taille inférieure au format A3. Le service de Sûreté du musée peut être amené à prendre, sans information préalable, toute disposition qu'il jugera utile.Un poème s'expose - La pente de la rêverie du 17 novembre 2016 au 30 avril 2017 « L'intégralité du poème sera mis à disposition, sa contextualisation et un éclairage pas à pas, vers par vers du poème seront disponibles sur une application numérique en accès libre dans les salles. Le visiteur pourra ainsi comprendre son fonctionnement, ses références, et son articulation dans le recueil des Feuilles d'automne paru en 1831. Une série d'oeuvres de Piranèse, John Martin, François de Nomé et de Victor Hugo lui-même donneront à voir des visions d'architectures fantastiques auxquelles Hugo a pu se référer pour construire celles du poème. »L'exposition a été l'occasion d'un travail soutenu avec l'académie de Créteil et l'engagement des équipes pédagogiques. Pendant toute l'année scolaire 2015-2016 neuf classes de seconde et de première de lycées et de lycées professionnels de l'académie de Créteil ont travaillé sur le poème, l'ont décortiqué s'en sont saisi et ont offert leur lecture, leur vision du poème. Cela donne lieu à des réalisations étonnantes aux formes très variées : films, photographies, dessins librement inspirés par tel ou tel vers, réalisation d'un fauteuil, boléros, pour un lycée professionnel du textile, une installation visant à faire éprouver physiquement au spectateur la pente de la rêverie, l'écriture collective d'un poème et chanson, comme un prolongement ou une traduction de l'oeuvre de Victor Hugo.