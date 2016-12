Plus d'infos sur l'exposition Montmartre By Night & Champagne En 2cv à Paris

Paris ne serait pas Paris sans son habit de lumière !Visitez Paris la nuit lorsque les monuments de Paris se changent en véritables joyaux. Un spectacle enchanteur qui fait revivre chaque nuit le mythe de la Ville Lumière. Avec notre balade de 2h en Citroën 2CV prenez le temps de voir les plus beaux monuments illuminés ainsi qu'une montée à Montmartre pour dominer la ville sous milles feux. De plus vous aurez le privilège de savourer une bouteille de champagne offerte pendant la balade en Citroën 2CV !Itinéraire : Avenue des Champs Elysées - Arc de Triomphe - Trocadéro - Tour Eiffel - Invalides - Pont Alexandre 3 - Petit et Grand Palais - Place de la Concorde - Opéra Garnier - Pyramide du Louvre - Ile de la Cité - Notre Dame - Bastille - Place des Vosges + Montmartre + Moulin Rouge + Pigalle + Sacré CoeurLe plus Paris Authentic : -Des Chauffeurs beaux, funs, parisiens, professionnels et multilingues-Des Citroën 2 CV décapotables et équipées de toit transparent