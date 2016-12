Plus d'infos sur l'exposition Journée Parisienne En 2cv

10h : Notre chauffeur viendra vous chercher Place de la Bastille. La journée débutera par la visite de la célèbre Cathédrale de Notre Dame. Puis tout près, l'Ile de la Cité, située au beau milieu de la Seine. Vous découvrirez aussi le célèbre quartier Saint Michel, l'Hôtel de Ville, et aurez un magnifique aper?u des quais et des plus beaux ponts de Paris tels que le Pont Neuf, le Pont des Arts... Puis, vous prendrez la direction du Palais du Luxembourg en passant par de superbes monuments tels que le Panthéon, le Sénat...!11h : Une promenade dans les jardins du Luxembourg, rien de tel pour être dépaysé en un instant, dans ce véritable un havre de verdure et de calme, en plein coeur de Paris. Vous pourrez aussi admirer le célèbre Palais du Luxembourg datant du 16ème siècle. Le jardin est extrêmement fleuri et original car il présente une parti à la fran?aise ainsi que d'autres parties à l'anglaise. Il est ornementé de diverses sculptures qui animent les jardins. Après cette halte relaxante, vous poursuivrez la balade et pourrez admirer le Louvre avec sa célèbre Pyramide, le Palais Royal, l'église Saint Eustache, la Bourse de Paris, l'Assemblée Nationale, les Invalides au toit doré...12h : C'est proche des Invalides que vous aurez le loisir de déjeuner au restaurant. Nous vous proposons un lieu renommé à Paris dont la cuisine est tournée vers le Sud. Des poissons, des légumes, des épices et évidemment de l'huile d'olive. Des recettes faites d'ingrédients simples et de saison, de quelques produits de terroir et exotiques ainsi que du savoir-faire culinaire et créatif du Chef. Restaurant chez Pasco - formule : entrée + plat + dessert + verre de vin + café13h30 : La balade se poursuivra au Champs de Mars, parc duquel vous aurez sans doute une des plus belles vues de la capitale offrant un panorama sur la fameuse Dame de Fer et avec le Trocadéro en perspective avant de longer la Seine jusqu'à la célèbre place de la Concorde, puis vous remonterez la plus grande et plus belle avenue du monde : les Champs Elysées. Au bout de cette avenue, notre chauffeur marquera un arrêt, le temps pour vous de monter au sommet de l'Arc de Triomphe d'où vous pourrez bénéficier d'un panorama hors du commun et enfin admirer cette fameuse Étoile dont on parle tant.14h45 : Concorde, Madeleine, Opéra Garnier, place Vendôme, telles seront les étapes à suivre pour se rendre dans le quartier le plus charmant de Paris: Montmartre. Grâce à la 2CV, vous serez conduits en haut de la butte Montmartre. Vous pourrez y visiter la Basilique du Sacré Coeur, ou encore vous faire caricaturer par l'un des peintres de la place du Tertre, renommée pour ses nombreux artistes, et simplement flâner dans le dédale des rues escarpées de ce quartier.16h : La journée touchera alors à sa fin, notre chauffeur vous déposera dans le centre de Paris pour approfondir vos découvertes, à votre guise... !Le plus Paris Authentic : -Des Chauffeurs beaux, funs, parisiens, professionnels et multilingues-Des Citroën 2 CV décapotables et équipées de toit transparent