Plus d'infos sur l'Billet Musee & Expositions à Paris

Le billet donne droit à toutes les expositions en cours, au Musée National d'Art Moderne, et à la Galerie des Enfants. Ouverture du Centre: 11 heures.

Exposition temporaire:MAGRITTE LA TRAHISON DES IMAGESGalerie 2, Niveau 6du 21/09/2016 au 23/01/2017 L'exposition «Magritte. La trahison des images» pose un nouveau regard sur l'oeuvre, le rapport à l'image et à la peinture de l'artiste belge René Magritte. À travers une sélection exceptionnelle d'oeuvres emblématiques ou d'oeuvres moins montrées de Magritte provenant des plus importantes collections publiques et privées à travers le monde, l'exposition approche autrement l'art si souvent exposé, voire surexposé, de l'une des figures magistrales de l'art moderne. Une centaine de tableaux, des dessins, et des documents d'archives, ont été réunis pour offrir au public cette relecture qui s'inscrit dans la ligne des monographies que le Centre Pompidou consacre à un éclairage singulier de l'oeuvre des figures de l‘art du 20e siècle : après «Edward Munch. L'oeil moderne», «Matisse. Paires et séries» et «Marcel Duchamp. La peinture, même». Collections permanentes :CHER(E)S AMI(E)SNOUVELLE PRÉSENTATION DES COLLECTIONS CONTEMPORAINES Niveau 4Hommage aux donateurs Le Centre Pompidou met à l'honneur les donateurs qui, par leur générosité, leur passion et leur engagement contribuent à l'enrichissement de la collection du Centre Pompidou. L'accrochage présente les oeuvres contemporaines entrées en collection depuis les cinq dernières années, réalisées par des artistes du monde entier et de toutes les générations. Grâce à ces « Cher(e)s ami(e)s », le Centre Pompidou offre ainsi une lecture de l'art du présent toujours plus ouverte aux scènes internationales.NOUVELLE PRÉSENTATION DES COLLECTIONS MODERNES 1905-1965Niveau 5Le Centre Pompidou propose, à partir du 27 mai 2015, une nouvelle présentation de sa collection moderne de 1905 à 1965, ménageant au fil du parcours des grands jalons de la collection, des expositions-dossiers renouvelées chaque semestre.UNE HISTOIRE. ART, ARCHITECTURE, DESIGN DES ANNEES 1980 A NOS JOURSCollections contemporaines Niveau 4Le niveau 4 offre un paysage de l'art contemporain depuis les années 1980, à travers un nouvel accrochage de plus de 400 oeuvres et objets, qui propose une lecture de l'art inspirée par la manière dont les artistes, architectes et designers se sont positionnés au regard de ces profonds changements.INFORMATIONS PRATIQUES :Le billet donne droit à toutes les expositions en cours, au Musée National d'Art Moderne, et à la Galerie des Enfants.Billet valable pour la journée sans créneau horaire. Ouverture tous les jours (sauf mardi) de 11h à 21h, nocturne jusqu'à 23h le jeudi pour les expositions des Galeries 1 et 2. Le Centre Pompidou est fermé le mardi. Nocturne jusqu'à 23h le jeudi pour les expositions des Galeries 1 et 2. Gratuité uniquement aux collections permanentes :- Pour tous, le premier dimanche du mois- Les 18-25 ans (ressortissants et résidents de l'Union européenne)Gratuité aux collections permanentes et aux expositions temporaires :- Moins de 18 ans- Visiteurs handicapés et leur accompagnateur - Demandeurs d'emploi - Allocataires du RMI ou de l'aide sociale