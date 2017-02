Plus d'infos sur l'exposition Solo show Fyrze à Paris

Artkanoid Gallery vous convie au premier solo show de Fyrze, le jeudi 23 février en présence de l'artiste.

Passionné des livres Subway Art et Spraycan Art, Fyrzé commence le graffiti en 1987. Enfant du 91, il fait ses première armes sur les voies ferrées, dans et sur les trains inspiré par les groupes de l'époque (stk, abc, aks, dam, the fight boys, ctk). Fondateur du crew MCA, il signe Zéphir pendant près de 10 ans, période durant laquelle il fait notamment le Concorde (avec SEMA MCA) à Orly. En 1995, il arrête et revient en force 4 ans plus tard.

Il inverse son nom et mène alors une vraie réflexion sur le lettrage dans son travail. Le graffiti l'amène à la compréhension des contours, des ombres, des lights et du tracé. Fyrzé explore la couleur, s'amuse avec la lumière et les contrastes, se joue du plein et du vide, déforme les contours et filtrent avec l'abstraction. Année après année, il affirme son style entre freestyle et déstructuration. Son leitmotiv est le nom/la lettre comme origine et essence de son processus créatif.

En 2005 et 2007, Fyrzé travaille avec Marc Bodé sur une série unique de t-shirts "fait main" rendant hommage au travail de son père Vaughn Bodé. Soucieux de partager et de transmettre son savoir-faire, Fyrzé anime des ateliers de dessins avec les enfants dans les écoles primaires.

Productif, insatiable et autodidacte, Fyrzé possède une oeuvre significative et peint sur tous supports à la bombe, à l'aérosol et aux marqueurs.

Site web : http://www.artkanoid.com/firze/