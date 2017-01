Plus d'infos sur l'exposition PHOTO : Grand Theory Hotel, Annika von Hausswolff à Paris

> A L'OCCASION DE PARIS PHOTO

> VERNISSAGE : 10.11.2016 / 18:00 - 20:30

Exposition photo. A travers une sélection d'oeuvres de ces dix dernières années, l'exposition révèle les thématiques essentielles qui parcourent le travail d'Annika von Hausswolff, l'une des plus remarquables artistes nordiques de notre époque. Les structures patriarcales, la criminologie, le capitalisme global et l'inconscient - l'artiste navigue d'un sujet à l'autre avec, pour toile de fond, un intérêt majeur pour le médium photographique et notamment la technique analogique. Ce travail aux multiples facettes résonne dans le titre de l'exposition. Grand Theory Hotel met en lumière les univers surréaliste, féministe et photographique de l'artiste qui, comme autant de chambres occupées par différents voyageurs, s'imbriquent pour former un tout.

Biographie

Née en 1967, Annika von Hausswolff vit et travaille sur la côte ouest suédoise à Göteborg. De 2007 à 2012, elle fut professeure de photographie à l'université de Göteborg, inspirant ainsi toute une génération de jeunes photographes. Elle a représenté la Suède à la Biennale de Venise en 1999 et ses oeuvres font partie de nombreuses collections internationales comme The Solomon R. Guggenheim Museum, New York, Moderna Museet, Stockholm, Magasin III Museum & Foundation for Contemporary Art, Stockholm et la Hasselblad Foundation, Göteborg.

#GrandTheoryHotel

Une exposition produite par Hasselblad Foundation, Göteborg, sous le commissariat de Dragana Vujanovic.

Dates de l'exposition :

11.11.2016 - 19.03.2017

Mardi - dimanche / 12:00 - 18:00

Site web : http://www.institutsuedois.fr

Infos réservation :

Entrée libre, sans réservation. Institut suédois 11 rue Payenne 75003 Paris 01 44 78 80 20 www.institutsuedois.fr